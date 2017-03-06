Суд продовжив розгляд справи Насірова

Передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, навколо будівлі суду, де проходить засідання у справі Насірова, чергує близько 50 активістів.

"Судове засідання оголошується відкритим. Слухається клопотання захисту про відвід судді Бобровникова", - оголосила суддя Олена Букіна.

На засіданні присутній і сам Насіров. За його словами, він почуває себе краще. Відзначимо, відсторонений глава Фіскальної служби України вже не лежить на каталці.

Перед початком судового засідання Насіров подякував українцям, які переживають за стан його здоров'я. Майже відразу ж після початку засідання суддя Букіна оголосила перерву і віддалилася в дорадчу кімнату з метою розглянути питання відводу судді Бобровникова. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захист Насірова продовжує наполягати на перенесенні засідання в апеляційний суд.