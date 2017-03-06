Насіров продовжує перебувати в суді

Активісти «Автомайдану» заблокували виїзди з території Солом’янського райсуду Києва, щоб запобігти вивезенню з приміщення суду відстороненого від посади голови фіскальної служби Романа Насірова.

Як передає кореспондент УНІАН, «автомайданівці» двома автомобілями перекрили виїзд з території суду. Також активісти заявили, що за необхідності також заблокують виїзд з Вознесенського узвозу (де знаходиться суд) до Кудрявського узвозу, який сполучає територію суду з Львівською площею та з Подолом.

Активісти руху мають намір заблокувати своїми автомобілями всі виїзди з території суду для того, щоб не допустити втечі Насірова після того, як закінчиться 72-годинний термін його затримання. Також вони сподіваються, що до цього часу суд все ж розгляне питання про обрання запобіжного заходу голові ДФС.

Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді. Прес-секретар Солом’янського райсуду Києва Яна Квітченко заявила, що заяву адвокатів про відвід судді буде розглянуто у понеділок, 6 березня, оскільки сьогодні автоматизована система розподілу суддів не може працювати через відсутність на робочому місці суддів.