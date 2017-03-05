Насіров - у суді (відеотрансляція)

Главу ДФС Романа Насірова зранку доставили до будівлі суду.

"Роману зранку не зробили ніяких процедур, знову під розписку забрали з закладу й направили до суду", - сказав адвокат Лисак.

Засідання почалося о 10:42.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з засідання.

Нагадаємо, після суду в суботу ввечері Насірова повезли спочатку до Інституту кардіології імені Стражеска, але там його не прийняли, потім до лікарні Швидкої допомоги, де також відмовилися приймати Насірова, оскільки він перебуває на стаціонарному лікуванні в Феофанії. Врешті главу ДФС близько 3 години ночі повезли до Феофанії.