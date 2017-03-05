З 20 лютого поліція перевірила майже 200 тисяч власників зброї, анулювавши понад 500 дозволів

Згідно з даними аналізу, проведеного превентивними підрозділами поліції, останнім часом зросла кількість тяжких і особливо тяжких злочинів із застосуванням зброї, що належать фізичним особам. Трапляються непоодинокі випадки використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (так званих «травматів»), мисливської гладкоствольної та нарізної зброї при вирішенні побутових конфліктів або цивільних спорів.

Усього від початку заходів, ініційованих Національною поліцією в середині лютого цього року, за місцем постійного проживання перевірено 200 тисяч власників мисливської гладкоствольної та нарізної зброї, пристроїв для відстрілу патронів з гумовими кулями (так званих «травматів»). Серед них – і громадяни-власники зброї, які могли брати участь у блокуванні транспортних комунікацій на Донеччині і Луганщині.

Загалом з початку відпрацювання анульовано понад півтисячі дозволів на мисливську зброю і «травмати». Також поліцейські виявили понад 5 тисяч фактів порушення правил зберігання мисливської зброї та пристроїв. 6,4 тисячі власників – притягнено до адміністративної відповідальності.

Крім того, у період з 2 по 4 березня 2017 року в ході профілактичних заходів поліцейські задокументували 9 фактів незаконного поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами. З них 8 мали місце на Донеччині, ще один – в Луганській області.

Зокрема, за ці дні правоохоронці виявили і вилучили автомат Калашникова, пістолет Макарова з набоями, п’ять гранатометів РПГ-22, чотири гранати РГД-5 і одну Ф-1, три гранати до підствольногогранатомета. Також зафіксовано чотири факти перевезення мисливської зброї, а також по одному – травматичної і газової.

Наразі правоохоронцями проводиться загальнодержавне відпрацювання з вилучення зброї з нелегального обігу. Воно проходить з 1 по 24 березня – з метою стабілізації криміногенної обстановки, протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Також в Україні триває підготовчий етап міждержавної цільової оперативно-профілактичної операції за участю правоохоронних та інших зацікавлених органів України, Республіки Молдови, Румунії, інших прикордонних країн Євросоюзу.

Ця міждержавна операція має на меті виявлення та перекриття каналів контрабандного переміщення вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки, радіоактивних, хімічних, біологічних, ядерних матеріалів, а також наркотичних засобів і прекурсорів через державний кордон України.