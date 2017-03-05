АТО: десятеро військових поранено, двоє травмовано, один загинув

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Богданівку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. З стрілецької зброї та гранатометів – Гнутове, Водяне, та Широкине. Талаківку, Новотроїцьке, Мар’їнку, Водяне і Лебединське обстрілювали снайпери. По Водяному та Широкиному вели вогонь БМП.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії – Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 міліметри та мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке та Новозванівку. ПТРК неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Кримського. Гранатомети, великокаліберні кулемети та снайпери – по Станиці Луганській ( в районі ділянки розведення). По Валуйському також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку танк та міномети різних калібрів неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутовку, Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Зайцеве, Кам’янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве і Троїцьке. Снайпер вів вогонь по Зайцевому та Опитному.

Загалом зафіксовано 110 обстрілів. Десятеро наших військових поранено, двоє травмовано, один загинув, інформує штаб АТО.