АТО: десятеро військових поранено, двоє травмовано, один загинув
Ворог продовжує активно обстрілювати українські позиції.
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Богданівку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. З стрілецької зброї та гранатометів – Гнутове, Водяне, та Широкине. Талаківку, Новотроїцьке, Мар’їнку, Водяне і Лебединське обстрілювали снайпери. По Водяному та Широкиному вели вогонь БМП.
На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії – Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 міліметри та мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке та Новозванівку. ПТРК неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Кримського. Гранатомети, великокаліберні кулемети та снайпери – по Станиці Луганській ( в районі ділянки розведення). По Валуйському також вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку танк та міномети різних калібрів неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутовку, Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Зайцеве, Кам’янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве і Троїцьке. Снайпер вів вогонь по Зайцевому та Опитному.
Загалом зафіксовано 110 обстрілів. Десятеро наших військових поранено, двоє травмовано, один загинув, інформує штаб АТО.