НАБУ: Нардепи, які перешкоджали доставити голову ДФС на обстеження, порушили закон

Народні депутати України, які перешкоджали співробітникам Національного антикорупційного бюро України 4 березня доставити голову ДФС на обстеження до спеціалізованої медичної установи, порушили закон.

З моменту затримання впродовж 72 годин підозрюваний перебуває під вартою і будь-яке перешкоджання діям детективів є кримінально карним діянням (ст. 343 Кримінального кодексу України).

Національне антикорупційне бюро України закликає народних обранців надалі не перешкоджати законній діяльності правоохоронців. Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео. Дані матеріали будуть в подальшому передані до компетентних органів з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів.

Нагадуємо, 2 березня детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП було складено протокол про затримання голови Державної фіскальної служби, а також повідомлено йому про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. 4 березня підозрюваного вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак, на території Інституту кардіології ім. Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення. О 13:00 4 березня голову ДФС доправили на обстеження.