Назар Холодницький: У САП зроблять все, щоб запобіжний захід Насірову обрали найближчими днями

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі зроблять все, щоб забезпечити обрання голові ДФС Роману Насірову запобіжного заходу в установлений законом строк. Про це заявив спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький, повідомляють у прес-службі Антикорупційної прокуратури у facebook.

"Ми будемо вживати всі заходи, передбачені кримінально-процесуальним законом, для забезпечення проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному сьогодні або завтра, в передбачені законом строки, у тому числі за участю підозрюваного через засоби відеозв'язку", - заявив Назар Холодницький.

За словами антикорупційного прокурора Холодницького, є лише питання до суду про те, чи зможе він провести засідання у вихідні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, повідомлялося, що близько 10:00 лікарі провели консиліум щодо стану Насірова для його транспортування. Після цього голову Фіскальної служби помістили в карету швидкої допомоги, яка відвезла Насірова в інший медичний заклад.

Як повідомлялося, раніше голові Державної фіскальної служби Роману Насірову вручили підозру. Під час цього йому стало зле. За словами адвокатів, підозру було вручено, коли голова ДФС був уже без свідомості, що є незаконним.

Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.