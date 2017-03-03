НАБУ розпочало низку нових розслідувань за даними в е-деклараціях

Національне антикорупційне бюро розпочало низку нових розслідувань за даними, наведеними в е-деклараціях. Зокрема, два кримінальні провадження відкрито за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) заступником одного з міністрів та військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України. Ще два провадження розпочато за фактами незаконного збагачення народним депутатом (ч.3 ст. 368-2 КК України) та службовою особою Державної фіскальної служби України (ч.2 ст. 368-2 КК України).

Таким чином, загальна кількість розслідувань, які здійснюють детективи Бюро за фактами, наведеними в е-деклараціях, складає 34.

Із них 15 стосуються суддів (щодо одного судді відкрито 2 провадження), 8 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 2 — керівників органів виконавчої влади, по одній – посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, правоохоронних органів та прокуратури, Державної фіскальної служби, військовослужбовця вищого офіцерського складу ЗСУ.

Перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2016 року, інформує прес-служба НАБУ.