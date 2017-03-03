Голова ДФС затриманий. Біля його палати чергують працівники НАБУ

2 березня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову Державної фіскальної служби України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»).

Затримання відбулося на території клінічної лікарні «Феофанія». Вранці того ж дня (2 березня) детективи НАБУ розпочали обшуки у приміщенні Головного Управління ДФС. Слідчі планували повідомити Голові ДФС про підозру на робочому місці, однак він на роботу не з’явився, жодної інформації про причини неявки та його місцеперебування детективам надано не було. Оперативним шляхом встановлено, що голова ДФС з обіду 2 березня перебуває у клінічній лікарні «Феофані». Відтак, о 16:30 детективи прибули туди з метою його затримання та офіційного повідомлення про підозру.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру, що зафіксовано на відео, як того вимагає процесуальне законодавство. Підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану здоров’я. Однак, згідно з процесуальним законодавством, він вважається офіційно затриманим. Біля його палати чергують працівники НАБУ. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За версією слідства, голова ДФС України у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», на загальну суму 2,019 млрд грн.

Обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного завершилися о 5-ій ранку 3 березня. Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Досудове розслідування за даними фактами розпочато детективами НАБУ 4 грудня 2015 року.