В Мережі гуляє відео, як Насірову біля ліжка в лікарні зачитують підозру

Вночі з четверга на п'ятницю детективи НАБУ та Антикорупційної прокуратури вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Відео зачитування підозри виклав у мережу адвокат Денис Фетісов.

"Насірову без свідомості в палаті зачитують підозру", - йдеться в підписі до відео.

Як відомо, Насірову в ніч на п’ятницю вручили підозру – при цьому йому стало зле. За словами адвокатів, підозру голові ДФС вручали, коли він уже був непритомний.

Насіров перебуває в лікарні, лікарі діагностували в нього інфаркт.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

У п'ятницю ЗМІ повідомили, що стан Насірова погіршився, йому роблять операцію.

У відомстві кажуть, що його дії завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.