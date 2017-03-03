Вища рада правосуддя гальмує затримання суддів

- Ми всі — НАБУ, прокурори, суспільство — очікували на зняття імунітету із суддів. Я сподівався, що Чаус буде останнім суддею, котрий скористається своїм імунітетом. 30 вересня набрали чинності Закон України "Про судоустрій та статус суддів" та зміни до Конституції України. Буквально за кілька днів ми затримали суддю із Дніпра за одержання хабара, спираючись уже на нове законодавство. Нам більше не потрібно йти до Верховної Ради і чекати, коли парламент зніме імунітет — одразу затримали під час скоєння злочину і звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Потім з'явилася друга справа стосовно суддів, третя... Але днями читаю публічне звернення Вищої ради правосуддя, в якому сказано: ні, будьте ласкаві, коли затримуєте суддю, одразу після одержання хабара, ідіть до нас, і ми будемо давати дозвіл на арешт, - розповів Артем Ситник в інтерв'ю "Голосу України".