Конгрес США підготував законопроект про передачу Україні 150 млн дол. на військові потреби

Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає передачу Україні 150 млн дол. на військові потреби. Про це йдеться в тексті документа.

Згідно з текстом документа, пропонується передати кошти до 30 вересня 2017 року. Цілі, на які спрямують ці гроші, включають в себе навчання українських військових, придбання обмундирування, а також оборонної зброї.

Крім того, конгресмени готові направити кошти на різного роду підтримку, в тому числі армії і національних сил безпеки України.

Згідно з документом, обсяг військової допомоги, виділеної Україні, повинен скоротитися в два рази. У 2016 році в оборонному бюджеті США на військову підтримку Україні закладалося 300 млн дол.

Пропонований законопроект має бути розглянутий палатою представників конгресу США. Надалі його повинен схвалити президент США.

Раніше, 2 лютого, голова комітету сенату США зі збройних сил Джон Маккейн запропонував президенту Дональду Трампу надати Україні "летальне озброєння" для допомоги в захисті її території від "подальших порушень з боку Росії і сепаратистів".

За виконання законопроекту буде відповідати Пентагон спільно з Держдепартаментом. Палата представників конгресу проведе голосування вже 3 березня.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив про необхідність летального оборонної зброї для України.

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Нагадаємо, раніше посол України в США Валерій Чалий заявив, що Україна може отримати летальна зброю від нової адміністрації США.