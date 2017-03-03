В Україні сьогодні, 3 березня, день жалоби за загиблими львівськими гірниками

В Україні 3 березня день жалоби за загиблими гірниками внаслідок обвалу на шахті "Львіввугілля". Відповідний указ вчора підписав президент України Петро Порошенко.

Зокрема, цілий день буде приспущено державний прапор України. Опівдні хвилиною мовчання вшанують пам'ять загиблих шахтарів.

Сьогодні скасовуються усі розважально-концертні заходи.

Нагадаємо, 2 березня у Львівській області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" стався вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На момент вибуху в шахті перебували 172 гірника, безпосередньо на аварійній ділянці - 34 людини. Восьмеро гірників загинули, інших підняли на поверхню; 14 з них госпіталізовані. Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.