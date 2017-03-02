Рада ЄС погодила безвіз для України

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Відзначається, що 2 березня від імені Ради було підтверджено неформальну угоду про лібералізацію візового режиму для України, якої було досягнуто 28 лютого.

«Ми продемонстрували нашу тверду прихильність безвізового режиму для українських громадян, так як в даний час Україна виконала необхідні умови для безвізового режиму. Реформа механізму припинення, прийнята 27 лютого, дозволила нам завершити цю угоду», — йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Нагадаємо, 27 лютого Рада ЄС схвалила механізм припинення безвізового режиму для третіх країн.

Зазначалося, що Європарламент планує розглянути скасування віз для українців 5 квітня.