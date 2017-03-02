Євросоюз може остаточно затвердити безвізовий режим для України

Учасники переговорів від Європарламенту і Ради Євросоюзу пару днів назад попередньо домовилися про скасування віз для українців. Тепер рішення має підтвердити профільний комітет Європарламенту, слідом за ним - законодавчий орган. І нарешті з питання безвізового режиму висловиться Рада ЄС. Після цього українці, у яких є біометричні паспорти, зможуть на 90 днів протягом півроку в'їжджати в країни ЄС. Це можуть бути ділові, туристичні або сімейні поїздки. Але працювати на території Євросоюзу там громадяни України не зможуть. Безвізовий режим також не поширюється на Великобританію і Ірландію.

Президент України Петро Порошенко схвалив попередню домовленість європейських представників. І назвав її важливим кроком до вирішення, яке так довго чекають на Україну. Тепер справа за Європарламентом і Радою ЄС, написав Порошенко у себе в твіттері.

Парламент Нідерландів останній з країн Євросоюзу, минулого місяця підтримав ратифікацію асоціації України з ЄС. Незважаючи на проведений у квітні минулого року референдум, на якому 61 ​​відсоток голландців виступив проти ратифікації.