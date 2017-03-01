Садовий застеріг Президента та главу уряду від силового розгону блокади «торгівлі на крові»

«Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі неможливо. Я наполегливо застерігаю Президента та Прем’єр-міністра навіть не думати про такий варіант, – заявив лідер «Самопомочі» Андрій Садовий, коментуючи інформацію про те, що влада розглядає варіант силового розгону блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Садовий також звернувся до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів:

«Вважаю, що такі переговори можливі за відмови з боку влади від будь-яких погроз на адресу активістів. А також визнання всіма сторонами наступних аксіом:

– єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених;

– торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі – недопустимо;

– тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів – недопустимо.

Якщо ми всі погоджуємось з цими тезами, потрібно приймати Закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як «окупованих» з усіма міжнародно-правовими наслідками. Проект в Раді – справа за депутатами».

Лідер «Самопомочі» наголосив, що сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі. А тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні, принаймні, не заробляли.