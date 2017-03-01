Садовий застеріг Президента та главу уряду від силового розгону блокади «торгівлі на крові»
Ветерани АТО на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні не заробляли.
«Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі неможливо. Я наполегливо застерігаю Президента та Прем’єр-міністра навіть не думати про такий варіант, – заявив лідер «Самопомочі» Андрій Садовий, коментуючи інформацію про те, що влада розглядає варіант силового розгону блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.
Садовий також звернувся до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів:
«Вважаю, що такі переговори можливі за відмови з боку влади від будь-яких погроз на адресу активістів. А також визнання всіма сторонами наступних аксіом:
– єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених;
– торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі – недопустимо;
– тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів – недопустимо.
Якщо ми всі погоджуємось з цими тезами, потрібно приймати Закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як «окупованих» з усіма міжнародно-правовими наслідками. Проект в Раді – справа за депутатами».
Лідер «Самопомочі» наголосив, що сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі. А тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні, принаймні, не заробляли.