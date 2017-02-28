Європарламент узгодив з Радою ЄС скасування віз для України
Безвізовий режим не поширюватиметься на Великобританію та Ірландію.
Представники ЄП та Ради ЄС узгодили скасування віз для громадян України. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на повідомлення прес-служби Європарламенту.
"Коли зміни вступлять в силу, власники біометричних паспортів зможуть в'їжджати в ЄС на 90 днів протягом 180-денного періоду для ділових, туристичних або сімейних поїздок", - йдеться в повідомленні.
Пр цьому уточнюється, що безвізовий режим не поширюватиметься на Великобританію і Ірландію. Крім того, громадяни України не зможуть отримати автоматичний дозвіл на роботу.
Нагадаємо, що 27 лютого представники Європарламенту узгодили механізм припинення дії безвізового режиму з третіми країнами.
2 березня питання скасування віз для України буде винесено на зустріч постпредів країн-членів ЄС (COREPER), яка відбудеться в Брюсселі.
Розгляд на COREPER стане першим етапом схвалення безвізу на рівні країн-членів.