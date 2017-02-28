Перші дві спроби штурму редуту "16 добровольчого батальйону" відбиті

"Перші дві спроби штурму були відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту. Діють сумісно із так званою поліцією. Вдалося уникнути застосування вогнепальної зброї. Судячи з дій поліції, примусити гарнізон редуту застосувати вогнепальну зброю з метою самозахисту, вочевидь, і було основним завданням режисера даної провокації.

Більша частина так званих “тітушок” явно має ознаки військового вишколу, проте особистості нападників поки не встановлені. Штаб приймає всі заходи забезпечення безпеки та деблокування редуту, але прибуває допомога і до “тітушок”.

Один із захисників редуту, який отримав ножове поранення, наразі госпіталізований. Загрози життю немає.

Хлопці тримаються. Слава Україні!", - інформує штаб блокади.