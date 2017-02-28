Тітушки Ахметова і Нусенкіса штурмують редут блокади у Кривому Торці

Про це повідомляє штаб блокади торгівлі з окупантами на своїй сторінці у Фейсбук.

"Прямо зараз йде штурм редуту блокади у Кривому Торці “16 добровольчого батайльону”. Озброєні тітушки штурмують переважаючими силами (у 5-6 разів більше). Для прикриття поряд присутні пенсіонерки та телекамери, поліція повністю бездіяльна. Отримав легке ножове поранення у ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям та знищити редут.

За попередніми даними тітушки — з однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса. Все відбувається по такому ж сценарію як декілька тижнів тому, коли автобуси з тітушками під прикриттям генерала поліції Аброськіна були затримані ветеранами біля Бахмутського блок-посту.

Редутам відправлена допомога; допомога підтягується і до тітушок, зараз йде бій".