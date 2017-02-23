На чому економлять українці на початку 2017 року

Серед опитаних респондентів 54% стверджують, що скорочують витрати на продукти харчування, 58% цікавлять знижки на одяг, 47% - відпочинок і туристичні поїздки, а 37% - лікування і медикаменти.

Індекс споживчих настроїв продовжує падати, а це означає, що жителі країни негативно оцінюють рівень свого матеріального становища і доцільність великих покупок, наприклад, меблів для дому, предметів інтер'єру, електроніки, а також нерухомості і автомобіля.

Тому, в першу чергу, українці намагаються економити на товарах першої необхідності: засоби особистої гігієни, побутової хімії і, звичайно, продуктах харчування. Люди активно шукають знижки від -20% в популярних супермаркетах, віддаючи перевагу продукції вітчизняних торгових марок і практично ігнорують дорогий імпорт.

Зростає популярність і онлайн-майданчиків, які збирають усі гарячі пропозиції магазинів, фільтруючи товари за категоріями, цінами і термінами дії проведених акцій. У 2016 році популярна платформа Скидочник, яка розміщує всі знижки України на одному ресурсі, стежачи за основними потребами користувачів, ввела на сайт нову категорію «Акції супермаркетів». Тому тепер, жителі країни можуть стежити за всіма зниженими цінами на продукти і актуальними пропозиціями в супермаркетах міста онлайн, плануючи витрати ще до походу в магазин. Раніше подібні майданчики вже були (наприклад Гоу Ту Шоп), але вони менш зручні у користуванні.

Коригуючи, таким чином свій споживчий кошик, українцям вдається значно зменшити повсякденні витрати, а заощаджений витратити на потрібні речі: одяг і взуття. При цьому, до покупок такого роду, жителі країни почали ставитися більш раціонально: надавати перевагу мас-маркет, купувати на сезонних і тематичних розпродажах, таких як Чорна п'ятниця, і замовляти товари зі знижками в інтернет-магазинах.

Крім цього, з метою економії, на початку 2017 року зріс попит на раннє бронювання готелів на весняно-літній сезон на недорогий відпочинок в Україні. Найбільшими перепонами на узбережжі Чорного і Азовського морів, Карпатах і Львові, а також на придбання путівок в Єгипет, Туреччину та Таїланд. Саме так, можна витратити на відпочинок до 60% менше, про що свідчить практика 2016 року.