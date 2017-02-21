Штаб блокади торгівлі з окупантами висунув Гройсману певні умови

Штаб блокади торгівлі з окупантами запропонував:

1. Негайного звільнення полонених;

2. Прийняття закону про окуповані території, який законодавчо забороняє торгівлю на крові.

Зустрічна пропозиція прем'єра Гройсмана звучить так:

1. Представники штабу входять у комісію з обміну полоненими;

2. Кабінет міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів і видає Постанову, що регулює переміщення вантажів у відповідності з Законом про боротьбу з тероризмом.

Впливати на більшість БПП і НФ у парламенті прем'єр, за його словами не може, тому прийняття Закону від нього не залежить.

Штаб пообіцяв розглянути дані пропозиції і після консультацій з експертами та членами штабу дати відповідь.

У будь-якому випадку Блокада не припиняється ні на хвилину, а подальші перемовини мають бути максимально публічними і відкритими для народу.