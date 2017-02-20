Як живуть діти Петра Порошенка в англійському коледжі

фото: facebook.com, vk.com

Днями в британському "Конкорд коледжі" (Concord College), де здобувають освіту молодші діти президента Порошенка, пройшов творчий конкурс Inter-House Arts Competition 2017. На офіційному сайті школи з'явилося кілька знімків з Сашою і Михайлом Порошенками.

Команда, в якій була Саша Порошенко, здобула перемогу, пише strana.ua

У шкільних змаганнях брали участь чотири команди, від яких були потрібні творчі номери: пісня, танець, декламування віршів і музичний інструментальний виступ. Нагадаємо, що дівчатка-двійнята Женя і Саша, а також син президента Міша грають на фортепіано, а також танцюють.

Миша Порошенко (праворуч) разом з одногрупниками, фото: Instagram.com

Діти президента України завжди беруть активну участь у самодіяльності. Нещодавно вони приєдналися до всесвітнього флешмобу живих картин.

Нагадаємо, що дочки і син Порошенка намагаються не потрапляти на загальні шкільні фотографії в уникнення публікацій в пресі. "Конкорд коледж" - це міжнародний навчальний заклад пансіон в графстві Шропшайр, який спеціалізується на підготовці іноземних студентів до вступу в університети Великобританії. У школі, яка забезпечує повний пансіон, навчання коштує близько 1,3 млн. грн. в рік.