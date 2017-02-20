Нічні сутички на Інститутській у Києві (відео)

На місце проведення акції під адміністрацією президента на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу стягнуто сили поліції, серед учасників побільшало людей у камуфляжі та балаклавах, між учасниками та силовиками виникли зіткнення.

Як повідомляють в ефірі "Громадського", на місці події перебуває заступник голови Нацполіції, начальник патрульної поліції Олександр Фацевич, який на питання журналістів про суть сутички заявив, що "ніяких сутичок немає", а наявність такої кількості правоохоронців зумовлено "охороною громадського порядку".

Як повідомив нардеп Семен Семенченко на місці події, сутички виникли через те, що кордон правоохоронців не давав можливості нардепам пройти вулицею Інститутською до АП.

"Чинять правопорушення - перешкоджають роботі народних депутатів України, не показують своїх посвідчень, не показують номерів на шоломах", - заявив Семенченко .

Також на місці "блокадної акції" на вул. Інститутській для обмеження руху вулицею поліція встановила загороджувальну сітку - елементи забору. Прохід вулицею обмежено з трьох боків, зокрема - від вул. Грушевського та на вул. Інститутській - у напрямку Нацбанку та АП.

З місця події журналісти повідомили, що за кордоном патрульної поліції присутні представники Національної гвардії.

Як зазначає Громадське, протестувальник кидали петарди у поліцію та намагалися зламати паркан, встановлений правоохоронцями, аби пройти до будівлі АП, правоохоронці їм перешкоджали.

У свою чергу у коментарях журналістам начальник департаменту патрульної поліції Києва Юрій Зозуля заявив, що "мети когось кудись не пустити немає, посилено заходи безпеки - багато людей, які невідомо з чим прийшли".

"Їм було запропоновано продемонструвати, що нічого забороненого вони не мають... Але люди спрямовано... хочуть провокацій, хочуть картинки, і її роблять", - зазначив він.

Перед цим до учасників акції прийшов нардеп Андрій Тетерук, з яким у присутніх виникла словесна перепалка, після якої він пішов. Учасники акції скандували "Ганьба!", називали його "Іудою" та кричали "Банду геть".

Як пояснив Тетерук у коментарі ЗМІ, "блокада має відбуватися у законний спосіб, а не шляхом "махновщини", яку робить Семен (Семенченко, нардеп від "Самопомочі")".

Як відомо, після акції біля Стели Незалежності у центрі Києва - "віча" на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, учасники заходу попрямували під адміністрацію президента. Там учасники акції встановили намет та заявили, що планують залишитися там на ніч і облаштувати "редут".