У Харкові ввечері стріляли: поліція заарештувала 9 осіб

Дев’ятьох нападників правоохоронці затримали, знайдено зброю. Тривають заходи із затримання решти учасників конфлікту.

О 21.20 у Харкові відбулися сутичка між людьми в камуфляжній формі і групою громадян. Внаслідок цього один з учасників конфлікту отримав вогнепальне поранення.

На місце події прибула патрульна поліція, яка почала переслідувати групу людей в камуфляжній формі з числа нападників.

Дев’ять зловмисників були затримані. Їх доставили до відділку поліції з метою встановлення осіб і проведення слідчих дій.

За наявною інформацією, декілька осіб із групи, яку переслідували поліцейські, проникли в один із дошкільних закладів.

На території міста було введено план «Сирена». Місце пригоди оточили працівники поліції і бійці Національної гвардії. На місце надзвичайної події прибули бійці спецпідрозділу поліції КОРД.

Спецоперацією із затримання вказаних осіб очолив начальник поліції Харківської області Анатолій Дмитрієв. Працівники поліції зайшли на територію дитячого садка і виявили залишену там зброю, з якої, ймовірно, здійснили постріл, внаслідок чого був поранений один з городян.

Наразі тривають заходи із затримання зловмисників.

«Ходити в однострої та зі зброєю мають виняткове право працівники правоохоронних органів, –зазначив Голова Національної поліції України Сергій Князєв. – Ми будемо припиняти будь-які спроби порушувати правопорядок і влаштовувати провокації напередодні днів з вшанування загиблих під час Революції Гідності».