АТО: ворог продовжує обстрілювати українські позиції

На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. Загарбники застосовували РСЗВ БМ-21 Град, танки та міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Авдіївку, Невельське, Опитне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. По наших позиціях в районі Авдіївки, Луганського та Верхньоторецького вогонь вели снайпери.

На Луганському – зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Кримське, а Новозванівку – з гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом зафіксовано 63 обстріли. Втрат серед наших військових немає, інформує штаб АТО.