Ворог гатить по всій лінії розмежування

Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню з 00.00 9 лютого російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Так, на Маріупольському напрямку окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України в районі населеного пункту Красногорівка із РСЗВ БМ-21 “ГРАД”, танків та 120 мм мінометів.

На Донецькому напрямку обстріляні позиції в районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням мінометів 120 та 82 мм калібру, інформує штаб АТО.