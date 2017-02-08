Хто позбувся Гіві

Командира батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих із позивним "Гіві" убили в його ж кабінеті. Про це повідомило російському агентству "Интерфакс" джерело в так званих "правоохоронних органах ДНР"

"У кабінеті Толстих у Донецьку прогримів вибух і почалася пожежа. Гіві на той момент був на робочому місці", – сказало джерело.

Співрозмовник не виключив, що теракт міг організувати Київ у зв'язку з "активною участю Толстих в обороні Донецька під час останнього загострення ситуації".

"Він в останні дні разом зі своїм батальйоном обороняв Донецьк, беручи участь у боєзіткненнях на авдіївському напрямку", – заявив співрозмовник агентства.

А російська "Новая газета" пише: "За попередньою інформацією, у штаб, де перебував Толстих, вистрілили з гранатомета. "Гіві" загинув у своєму кабінеті".

За даними командування бойовиків, убивство сталося о 06:12 середи за місцевим часом.

У "прокуратурі ДНР" покладають відповідальність за вбивство Толстих на українську диверсійно-розвідувальну групу.

"Цей теракт і вбивство Арсена Павлова (Мотороли), яке відбулося раніше, – ланки одного ланцюга. За терактами стоять українські спецслужби, які вживають зусилля для дестабілізації обстановки в республіці. Безпосередніми виконавцями є диверсійно-розвідувальні групи", - заявив "Интерфаксу" представник "прокуратури".

Не виключено, що за вбивством Гіві стоять російські спецслужби, хоча проросійські бойовики звинувачують у цих смертях українських бійців.