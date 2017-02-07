АТО: обстріли тривають, двоє поранених

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам’янку, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк.

На Маріупольському напрямку – з артилерії та мінометів – Талаківку та Гнутове. З мінометів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополю вогонь вів БТР противника.

На Луганському напрямку – загарбники з мінометів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новозванівку і Новоолександрівку.

Загалом зафіксовано 29 обстрілів. Двоє наших військових поранено, інформує штаб АТО.