Окупанти гатять по всіх напрямках

Не стала винятком і Авдіївка, де ремонтники намагаються відновити подачу електроенергії. Тут загарбники з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях. Неспокійно було і в інших населених пунктах на Донецькому напрямку. Танки вели вогонь в районі Пісків та Кам’янки. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському – снайпер.

На Маріупольському напрямку з мінометів – по Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому. З гранатометів та стрілецької зброї – по Красногорівці, Мар’їнці, Лебединському, Новотроїцькому. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП – Широкине.

На Луганському напрямку – з мінометів 120 та 82 міліметри – Катеринівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Кримське. По Кримському неодноразово вогонь вели БМП противника. Тут же та по Жовтому – снайпер. Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Одного нашого військового поранено, інформує штаб АТО.