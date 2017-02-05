Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація на дорогах в 5-ти областях країни
За минулу добу на автошляхах України загинуло 9 громадян, травмовано – 60.
Сьогодні, 5 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в п’яти областях країни.
Зокрема, у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%.
Високий рівень аварійності залишається у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Херсонській, Харківській та Луганській областях, інформує прес-служба Нацполіції.