Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація на дорогах в 5-ти областях країни

Сьогодні, 5 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в п’яти областях країни.

Зокрема, у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%.

Високий рівень аварійності залишається у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Херсонській, Харківській та Луганській областях, інформує прес-служба Нацполіції.