Саакашвілі домовляється про створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до ВР

"Ми почали серію зустрічей з політичними лідерами, з метою створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до Верховної Ради і нового виборчого закону. Сьогодні у Львові обговорювали координацію з моїми друзями, лідерами Самопомочі і ДемАльянсу. Окремо я говорив і з Анатолієм Гриценком, в наступному раунді будемо зустрічатися з ним і іншими патріотичними демократичними силами.

Які б не були відмінності і нюанси, наша спільна відповідальність - покласти край барижному дерибану країни. Антиолігархічні сили почали діалог - погана новина для бариг", - пише він.