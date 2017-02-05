Саакашвілі домовляється про створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до ВР

Саакашвілі домовляється про створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до ВР

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

Джерело: Відомості

"Ми почали серію зустрічей з політичними лідерами, з метою створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до Верховної Ради і нового виборчого закону. Сьогодні у Львові обговорювали координацію з моїми друзями, лідерами Самопомочі і ДемАльянсу. Окремо я говорив і з Анатолієм Гриценком, в наступному раунді будемо зустрічатися з ним і іншими патріотичними демократичними силами.
Які б не були відмінності і нюанси, наша спільна відповідальність - покласти край барижному дерибану країни. Антиолігархічні сили почали діалог - погана новина для бариг", - пише він.

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