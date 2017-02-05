Петро Порошенко та Дональд Трамп провели телефонну розмову

Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді Глави Сполучених Штатів та висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією.

Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.

Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягненню миру політико-дипломатичним шляхом.

Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації, передусім у районі Авдіївки. Лідери країн наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.

Президент України подякував Главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Петро Порошенко висловився за активізацію економічних і ділових зв’язків, що сприятиме створенню нових робочих місць і зростанню добробуту громадян обох країн.

Під час розмови також було обговорено майбутній візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде Міністр закордонних справ України.