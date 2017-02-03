АТО: Станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється

Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

На Донецькому – противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 “Град” Галіцинівку, зі 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, Луганське та Троїцьке.

На Маріупольському російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град” по Талаківці, 120 та 82 міліметрові міномети по Водяному, Новотроїцькому й Мар’їнці.

На Луганському по Новозванівці гатила ворожа 152 міліметрова артилерія, а 120 та 82 міліметрові міномети – по Попасній й Новозванівці.

Загалом, станом на 8.00 зафіксовано 24 обстріли. На жаль, двоє наших військовослужбовців загинули, одного поранено, інформує штаб АТО.