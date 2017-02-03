АТО: за останню добу четверо загинуло, сімнадцять – поранено.

Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По Гранітному та Луганському – 122 міліметрова артилерія. По Луганському, Новгородському, Троїцькому, Мар'їнці, Верхньоторецькому, Водяному, та Пісках – міномети різних калібрів.

На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки вогонь вели РСЗВ БМ-21 Град. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Красногорівці, Богданівці, Гранітному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому, Павлополю, Гнутовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар'їнки та Павлополя вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів – Кримське та Сизе. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку та Новоолександрівку.

Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено, інформує штаб АТО.