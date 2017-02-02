Окупанти обстріляли в Авдіївці пункти обігріву та прийому гуманітарної допомоги

За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Джерело: Відомості

Сьогодні близько 19.30 російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункту Авдіївка. Наразі є інформація про руйнування та загиблих у житловому районі міста. За попередніми даними загинув один працівник ДСНС та двох поранено. Є інформація про загиблу місцеву мешканку. 
Найбільше від обстрілу постраждав район другої школи. Це саме у тому місці, де розташовані пункти обігріву ДСНС та пункт прийому гуманітарної допомоги.

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