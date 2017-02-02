Окупанти обстріляли в Авдіївці пункти обігріву та прийому гуманітарної допомоги

Сьогодні близько 19.30 російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункту Авдіївка. Наразі є інформація про руйнування та загиблих у житловому районі міста. За попередніми даними загинув один працівник ДСНС та двох поранено. Є інформація про загиблу місцеву мешканку.

Найбільше від обстрілу постраждав район другої школи. Це саме у тому місці, де розташовані пункти обігріву ДСНС та пункт прийому гуманітарної допомоги.