Ворог атакує. Серед військових є поранені та загиблі

Минулої доби Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрову артилерію, танки. Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, вони щоразу змушені були відступати. Не дивлячись на домовленості, увечері злочинці знову обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З артилерії різних калібрів вели вогонь по Верхньоторецькому.

На Маріупольському напрямку окупанти з РСЗВ БМ-21 Град та 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Водяному. По Красногорівці – танк, 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Зі 122 міліметрової артилерії, мінометів, обстріляли Гранітне, Богданівку та Широкине. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці.

На Луганському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії окупанти обстріляли Кримське та Врубівку. З мінометів – Катеринівку, Новозванівку, Троїцьке та Попасну, а з стрілецької зброї – Кримське.

Загалом зафіксовано 67 обстрілів.

На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано, інформує штаб АТО.