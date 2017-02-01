СБУ затримала «серійного аноніма», який тероризував дитячі садки та лікарні

В останню неділю минулого року відбулося 16 анонімних телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру про мінування різних об’єктів, розташованих на території Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Запорізької та Миколаївської областей.

Анонім телефонував до лікарень, шкіл, дитячих садків, автовокзалів, готелів, сільрад та вимагав сплатити кредитні заборгованості перед однією з фінансових установ.

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками карного розшуку київської поліції першого лютого затримали «телефонного терориста» в одному з офісів столиці. Правоохоронці вилучили у зловмисника мобільний телефон та сім-картку, з якої надходили анонімні повідомлення з погрозами терористичного характеру.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії, у ході яких буде з’ясовано мотиви затриманого. З урахуванням серійності злочину, йому загрожує позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.

Також у першій половині січні оперативники спецслужби спільно з поліцією затримали ще двох «телефонних терористів».

8 січня співробітники СБ України затримали жартівника, який з хуліганських мотивів телефоном повідомив про мінування одного із закладів швидкого харчування на залізничному вокзалі Дніпра.

16 січня у Кривому Розі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який у стані алкогольного сп’яніння «замінував» тролейбус.

В обох випадках відкрито кримінальні провадження за статтею 259 (хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника можуть засудити від чотирьох до восьми років увʼязнення.