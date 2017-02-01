АТО: на 18-у годину двоє військових загинули, шестеро поранено

Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрову артилерію, танки. На ранок, після масованих обстрілів з “Градів” та артилерії, російсько-окупаційні війська здійснили декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, відступали.

На Маріупольському напрямку по Красногорівці вели вогонь з танку, 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Богданівку. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії окупанти обстріляли Врубівку. З мінометів – Катеринівку та Попасну, а з стрілецької зброї – Кримське.

Загалом зафіксовано 36 обстрілів.

На жаль, двоє наших військових загинули, шестеро поранено, інформує штаб АТО.