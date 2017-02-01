Українські військові продовжують нести втрати

Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю. За попередньою інформацією станом на 14.00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено, інформує штаб АТО.