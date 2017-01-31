Авдіївку продовжують обстрілювати

Всю ніч та ранок терористи не припиняють обстрілювати місто. Поранений чоловік, від прямих влучень пошкоджено 4 будинки та 6 квартир у п’ятиповерхівці. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Вночі в обстрілюване місто прибуло підкріплення поліції з обласного главку на чолі з генералом Аброськіним.

Правоохоронці цілодобово патрулюють місто, надають допомогу людям. Налагоджено безперебійну роботу спецлінії 102.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. Під час бойових дій був пошкоджений ввід електрокабелю до населеного пункту, в результаті чого місто залишилось без електропостачання, водопостачання та теплопостачання. У місті не працюють школи та дитячі садки.

За минулу добу поранення отримав місцевий мешканець, який знаходився у себе вдома по вулиці Колосова. 41-річного чоловіка госпіталізовано у військовий шпиталь для надання необхідної допомоги. У постраждалого - осколкове поранення руки.

Близько 7 ранку снаряд влучив у житловий п’ятиповерховий будинок, розташований по вул. Комунальна, 31. Внаслідок вибуху значних ушкоджень зазнали 6 квартир. На щастя, постраждалих серед мешканців будинку немає. Поруч з цим будинком знаходиться дитячий садочок, пошкоджень будівлі не зафіксовано.

Крім того, правоохоронці зафіксували пошкодження внаслідок мінометного обстрілу 4 приватних будинків, розташованих по вул. Зелена та Колосова. Поліцейські виїжджають на усі факти обстрілів.

З ночі в обстрілюваному місті працюють додаткові сили поліції – бійці спецпідрозділів, кримінального та превентивного блоку.

Роботу поліції в умовах бойових дій в Авдіївці організовував особисто очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Авдіївське відділення поліції працює на генераторі. Поряд з підрозділом в наметі розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли представники Донецької ВЦА та правоохоронці. В оперативному режимі звідси координуються усі сили поліції в місті, сюди можуть звернутися люди за будь-якою допомогою.

Співробітники Авдіївського відділення поліції разом із зведеним загоном патрулюють, фіксують всі наслідки терористичної агресії та надають допомогу місцевому населенню. У нічну зміну працюють навіть жінки-слідчі, які документують обстріли.

Під артударами в умовах гуманітарної катастрофи залишаються близько 23-25 тисяч людей. З них 524 – діти дошкільного віку, 8900 пенсіонерів, 402 інваліди, понад 320 дітей-сиріт.

«Їм потрібна допомога в будь-який момент. Лінія 102 в Авдіївці працює цілодобово, Телефонуйте 102, якщо вам або тим, хто поруч, потрібна допомога», - зазначив В’ячеслав Аброськін.

Зранку на оперативній нараді в обласному главку поліції генерал поставив завдання працівникам чергової частини ГУНП в Донецькій області контролювати ситуацію у містах по всій лінії розмежування, негайно реагувати на усі звернення, невідкладно надавати допомогу людям.

Тримати постійний зв’язок з працівниками на місці, які обходитимуть домівки, аби виявити тих, хто не може подбати сам про себе.

Очільник поліції Донеччини зазначив, що у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка. З 22:00 в місті немає електрики. На вулиці -20, і люди з одного боку потерпають від обстрілів, а з іншого - просто замерзають.