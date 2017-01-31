Для Авдіївки підготують резерв поліції

У разі необхідності це підкріплення зможе посилити підрозділи, які несуть службу в обстрілюваному бойовиками місті. Таке доручення сьогодні, 31 січня, під час відео-селекторної наради Національної поліції України дав т.в.о. глави відомства Вадим Троян.

За його словами, з огляду на ситуацію з обстрілом міста бойовиками, а також через важкі погодні умови необхідно заздалегідь спланувати можливість надійного забезпечення публічної безпеки та особистої безпеки мешканців Авдіївки.

У зв’язку з цим Вадим Троян доручив керівникам підрозділів Нацполіції і поліції Донецької області створити резерв поліцейських сил. При необхідності вони зможуть оперативно прибути в місто і виконати покладені на поліцію завдання.

Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін зазначив, що на даний час поліція працює в режимі ротації. Службу в місті несуть працівники підрозділів, чия територія обслуговування прилягає до території Авдіївки.

Нагадаємо, зараз в Авдіївці розгорнуто діяльність оперативного штабу.