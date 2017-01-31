МЗС України занепокоєне ситуацією на Донбасі

"МЗС України висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з активізацією російсько-терористичних сил на Донбасі", - йдеться в Заяві. - "За останні 2 дні російські окупаційні війська здійснили масовані обстріли по всій лінії зіткнення з усього наявного в них озброєння, включно із заборонених Мінськими домовленостями РСЗВ «Град», артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків, а також зі стрілецької зброї. Від російської зброї загинули 8 українських військовослужбовців, 26 отримали поранення.

Через обстріли житлових районів страждає цивільне населення: поранено двох мирних жителів. Повністю знеструмленими залишилися міста Авдіївка та Ясинувата, без води, електрики та теплопостачання перебувають загалом понад 400 тисяч мирних мешканців регіону. З урахуванням ускладнення погодних умов та триваючих обстрілів бойовиків, гуманітарна ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися.

Такі дії Кремля можуть кваліфікуватися як військовий злочин, грубе порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю.

Очевидно, що нинішня ескалація на Донбасі свідчить про те, що Російська Федерація продовжує зухвало ігнорувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, маючи на меті не допустити стабілізацію ситуації та досягнення будь-якого прогресу в безпековій і гуманітарній сферах.

Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню.

Звертаємося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні".