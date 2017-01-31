Ворог обстріляв Авдіївку з Градів

Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Наразі є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Пошкоджено кілька будинків. За попередніми даними є поранені серед місцевого населення. Інформація уточнюється.

Варто зазначити, що Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування. До четвертої ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад вісімдесят ракет із РСЗВ БМ-21 “Град” та тридцять артилерійських снарядів калібру152 міліметри. Також по українцям гатили з мінометів 120, 82 міліметри, танків та стрілецької зброї. Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив.