АТО: троє вбитих, сімнадцять поранено

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.

Загалом зафіксовано 37 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано, інформує штаб АТО.