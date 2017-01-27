Посольство України у Польщі долучилося до флешмобу на підтримку воїнів АТО

Відеоролик за участі співробітників українського дипломатичного відомства у Варшаві розмістили на сторінці у Фейсбуку.

«Ми, з колегами з посольства України в Республіці Польща, приєднуємося до акції в підтримку наших воїнів: і тих, які звільнилися в запас, і тих, які воюють зараз на передовій. Цим сьогоднішнім жестом ми висловлюємо нашу вдячність, підтримку і солідарність з Вами. Слава Вам, нашим Героям! Слава Україні», - звернувся до ветеранів, учасників та бійців АТО посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Після цього співробітники українського дипвідомства відтиснулися від підлоги 22 рази.

Зазначимо, що флешмоб PushUpChallenge стартував у США. Акція покликана привернути увагу до проблеми самогубств серед американських ветеранів, адже згідно із звітом, щодня 22 ветерани накладають на себе руки. Умовою флешмобу є 22-разове відтискання протягом 22 днів.