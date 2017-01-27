Україна посіла 131 місце в рейтингу боротьби з корупцією

Україна покращила результат на 2 бали у рейтингу сприйняття корупції, який щороку складає організація Transparency International. Країна посіла 131 місце, розділивши його з Росією, Іраном, Непалом і Казахстаном.

Як кажуть фахівці, це не надто вагоме досягнення для “держави, влада якої оголосила боротьбу з корупцією своїм головним пріоритетом”.

Найменш корумпованими країнами світу визнали Данію і Нову Зеландію, друге і третє місця посіли Фінляндія та Швеція. Водночас аутсайдерами рейтингу стали Північна Корея, Південний Судан і Сомалі.

Дослідники кажуть, що зростання популізму, яке спостерігається у США та Європі, робить боротьбу з корупцією ще більшим викликом.

“З одного боку, Дональд Трамп прийшов до влади завдяки антикорупційним заявам, як це було в Угорщині та Туреччині. Він обіцяв осушити це болото. Але поки що в його діях присутній лише непотизм. Зять Трампа став важливим радником, а члени адміністрації мають надто багато конфліктів інтересів. Це не ті люди, які відстоюють прозорість. Це люди, що віддають перевагу таємним корупційним домовленостям”, – зауважує очільник дослідницького відділу Transparency International Фінн Гайнрік.

Безкарність і недієве правосуддя – головні проблеми України

У звіті щодо України експерти відзначають важливість антикорупційної реформи. Але наголошують, що досягнути прогресу, у першу чергу, Києву заважають відсутність ефективної судової системи, ситуація в якій не змінилася з часів Януковича, та фактична безкарність корупціонерів.

“Відсутність результатів з повернення коштів режиму Януковича і його соратників – яскраве свідчення цього. Якщо не відбудеться реального очищення системи правосуддя, ми не зможемо розімкнути коло безкарності і перейти на якісно новий рівень. Покращення СРІ не можливе без прозорої, справедливої судової системи, яка буде надійною для інвесторів та бізнесу”, – зауважив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Загалом за підсумками 2016 року експерти дали Україні 29 балів, відзначивши зменшення використання службового становища у виконавчій владі, поліції та збройних силах, а також зростання прозорості держзакупівель.

Попри це, Київ все ще залишається на одну позицію нижче від 30-бального бар‘єру, який вважається “ганьбою для нації”.