У посвідченнях водія будуть додаткові категорії

У другій половині 2017 року планується подання на розгляд до профільного комітету Верховної Ради законопроекту, відповідно до якого у посвідченнях водія з’являться додаткові категорії. Зараз вони формуються. Термін їхньої дії становитиме від 5 до 15 років залежно від категорій. Таким чином, водії категорії «В» зможуть користуватися своїм посвідченням 15 років, а от водії категорії «С» та «D» – лише 5 років. Після завершення терміну дії водій має пройти медичний огляд для перевірки психофізичної відповідності. Опрацьовується також питання щодо підтвердження практичних та теоретичних навичок водіїв, щоправда це стосуватиметься винятково профільних категорій.

«По-перше, ми загалом працюємо над системою змін у площині отримання посвідчення водія – це розробка нових екзаменаційних білетів, встановлення фото та відео-фіксації під час складання іспитів. Щодо нових впроваджень: важливим стане саме підтвердження психофізичного стану людини, який впливає на здатність безпечно користуватися автівкою. Окрім того, для підвищення рівня захисту від підробок у нових посвідченнях водія планується встановлення мікрочипа», – коментує керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Очільник Головного сервісного центру МВС також додає, що закон зворотної дії немає, а отже водії, які на момент вступу в дію нових правил матимуть посвідчення водія із терміном дії на 30, 50 років та безстрокові, зможуть користуватися посвідченням відповідно до вказаного у них терміну.

У МВС радять громадянам не хвилюватися щодо майбутніх нововведень. І наголошують, що усі законодавчі ініціативи, які знаходяться на стадії розробки, будуть ретельно підготовлені, винесені на обговорення і лише потім введені в дію. Громадянам будуть надані зрозумілі роз’яснення, а пропозиції матимуть винятково позитивний характер у площині дотримання водіями правил дорожньої безпеки.