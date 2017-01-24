У Ряшеві побили українських студентів

Звинувачення у побитті на національному ґрунті висунуто п’ятьом мешканцям Ряшева, котрі побили трьох студентів з України. Подія сталася минулої суботи вночі, близько 3.00, неподалік студентського клубу «Pod Palmą», що на вул. Ціха.

П’ятеро чоловіків у віці від 18 до 20 років зачепили трьох українських студентів. Вони запитали, Львів польський чи український? Коли студенти відповіли, що український, їх побили. Про подію в поліцію поінформувала працівниця гуртожитка.

Правоохоронці переглянули записи відеоспостереження і виявилося, що камери зафіксували злочин. Незабаром патруль комісаріату в місті Ряшева зупинив п’ятьох молодих чоловіків для перевірки документів. Їх затримали для з’ясування обставин події.

Всі вони є місцевими мешканцями. Після допиту районна прокуратура Ряшева висунула їм звинувачення у побитті на національному ґрунті. Чоловіки визнали свою провину. За скоєний злочин їм загрожує до 5 років позбавлення волі. За рішенням прокурора, чоловіки перебувають під поліцейським наглядом.