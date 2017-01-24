У Харкові припинено діяльність мережі з реалізації психотропів

Правоохоронці встановили, що організував наркобізнес адміністратор одного з місцевих Інтернет-ресурсів. Наркоділок через зареєстровані "тимчасові" аккаунти у популярних соцмережах приймав замовлення від клієнтів. Він також рекламував свої "послуги" на тематичних закритих форумах. Після перерахування грошей на банківські картки зловмисник робив "закладки" з наркотиками у схованках на території міста, про місцезнаходження яких повідомляв замовникам.

За наявною інформацію, ділок замовляв наркотичні засоби, зокрема метадон, в одній з країн Східної Азії. Під час обшуків за місцем проживання наркоділка співробітники спецслужби вилучили психотропні препарати, понад двадцять чотири тисячі доларів США та комп’ютерну техніку з доказами організації протиправного бізнесу. Оперативники СБ України задокументували, що на банківські картки, відкриті зловмисником, за вісім місяців надійшло 3,5 мільйона гривень.

Наркоділку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.