СБУ заявляє, що опубліковані списки полонених некоректні та неточні

"Вкотре в соціальних мережах оприлюднено списки осіб, які утримуються в заручниках незаконних збройних формувань або зникли безвісти в районі проведення АТО", - читаємо.

"Попередньо проведений СБ України аналіз вищевказаних списків засвідчив, що внесені в них дані є некоректними і такими, що не відповідають дійсності.

Звіряння оприлюднених списків з офіційними даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції (далі – Центр) жодного разу не здійснювалось.

Вчергове Центром у рамках міжвідомчої координації роботи з питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції створено та ведеться облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції, починаючи з 07 квітня 2014 року (далі - Облік).

Відомості стосовно постраждалих осіб вносяться до Обліку на підставі відповідних звернень їхніх близьких та рідних, повідомлень посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, а також за результатами обміну інформацією із залученими до виконання завдань антитерористичної операції суб’єктами боротьби з тероризмом.

Реєстрація, накопичення та зберігання інформації про незаконно позбавлених волі осіб, заручників та безвісти зниклих здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про Службу безпеки України», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про боротьбу з тероризмом» та відомчих нормативно-правових актів з питань розгляду звернень та ведення діловодства в системі органів СБ України.

За даними Обліку, станом на 28.11.2016 у заручниках незаконних збройних формувань перебуває 110 осіб, значаться зниклими безвісти в районі проведення АТО ‒ 490 осіб.

Стосовно 57 осіб з числа заручників Центром отримано підтверджені дані щодо їх місць утримання, відомості про місцезнаходження інших осіб наразі перевіряються та уточнюються.

Центром у взаємодії з іншими органами державної влади, із залученням громадських та волонтерських організацій здійснюються необхідні організаційні та практичні заходи, спрямовані на забезпечення постійного та дієвого процесу із звільнення незаконно позбавлених волі осіб та заручників, а також пошуку безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції.

Облікована в Центрі інформація про постраждалих осіб постійно використовується для ведення переговорного процесу із звільнення заручників та пошуку безвісти зниклих під час засідань Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, а також у ході роботи міжнародних гуманітарних організацій на непідконтрольній території.

Систематично проводяться консультації з рідними та близькими осіб, що утримуються в заручниках або зникли безвісти в районі проведення АТО, у ході яких подається актуалізована та перевірена інформації щодо стану пошуку їхніх рідних, а також вжитих заходів у напрямку їх звільнення".